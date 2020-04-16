شرطة الشارقة: أبوابنا مشرعة للشركات العاملة في الإمارة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة ان أي قرار يصدر من الجهات الرسمية هو للمصلحة العامة ويهدف للحد من انتشار "كورونا"، وان انتقال العمال من إمارة إلى أخرى قد يتسبب في نقل العدوى، كما سوف نقدم الحل لأصحاب الشركات الذين لديهم أعمال قائمة في الشارقة.

وأضاف، يجب عليهم أن يقوموا بنقل سكن العمالة إلى الإمارة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لافتا إلى أن هناك أسئلة عديدة من الأشخاص والشركات - خصوصا - تلك التي تعمل في الميدان، ومنها الشركة التي تعمل في تطوير مشروع كلباء، فتم منحها اسبوعا حتى توفق من أوضاعها، وكذلك سوف يتم منح الشركات فرصة لتعديل أوضاعها من اجل إنفاذ قرار منع تنقل العمالة من إمارة إلى إمارة.

مطالبة

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة ظهر اليوم "مطالبا فيها أصحاب الشركات بضرورة إيجاد مساكن للعمال الذين يعملون لديهم تكون قريبة من مواقع مشاريعهم الانشائية، مبينا انه سوف يتم الجلوس مع تلك الشركات والاستماع إلى استفسارات اصحابها وحلحلة المشاكل التي تجابههم، كما سوف يتم تكريم المتعاونين منهم.

رصد المخالفين

وقال قائد عام شرطة الشارقة إن الأبواب مشرعة لاستقبال كافة الملاحظات من أصحاب الشركات، كما أنه يجب الاتفاق على أن الصالح العام يجب أن يكون له الأولوية، كما أن انتقال العمالة من إمارة إلى أخرى سوف ينشر مرض كورونا إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، مبيناً أن هناك دوريات مرورية ترصد المخالفين من الذين يتجولون بمركباتهم خلال فترة التعقيم الوطني.

وناشد أفراد المجتمع بعدم التعاون مع فئة المتسولين الذين يستغلون مثل تلك الظروف للقيام بعملية التسول وان هناك جهات خيرية كثيرة تقدم العون للمحتاجين ويجب اللجوء اليها .