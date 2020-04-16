فحص كورونا مجاناً للعمال في مصفح بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أنه تقرر توفير عيادات في منطقة مصفح بأبوظبي وذلك لإجراء فحوصات فيروس "كوفيد -19" مجاناً للعمالة الوافدة، استكمالاً لسلسلة الإجراءات الاحترازية لتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية لجميع أطياف المجتمع.

وأوضحت الدائرة أنه على من تزيد أعمارهم على 50 عاماً أو من يظهر عليه اعراض المرض كالسعال وارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس أن يتجه إلى العيادات لإجراء الفحص.

كما أكدت الدائرة أن هذه الخدمة متاحة للجميع بمن فيهم المخالفين لأنظمة الإقامة. لمعرفة مواقع العيادتين:

https://goo.gl/maps/vAAA8Yi9Tudjvxvj9 …

https://goo.gl/maps/mwLy27Ch83HSz43UA …