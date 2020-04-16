رأس الخيمة للمواصلات توقف نقل العمال بين إمارات الدولة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أصدرت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، اليوم، قراراً بمنع نقل عمال جميع الشركات إلى خارج الإمارة، واقتصار حركتها على داخل الإمارة، حرصاً على سلامة الجميع والتزاماً بالإجراءات الوقائية المطبقة خلال تلك الفترة الراهنة التي تتطلب من الجميع التعاون والالتزام بكافة التدابير الاحترازية الضرورية المعتمدة، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وحددت الهيئة اشتراطات عملية نقل العمال داخل الإمارة، من خلال منع نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة واقتصار النقل داخل الامارة فقط، والتقيد بنقل 50‎%‎ من سعة الحافلة، والتقيد بتطبيق التباعد الجسدي بين الركاب، وتترك مسافة أمان (2 متر) عند الركوب والنزول، وارتداء الكمامات.