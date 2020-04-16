الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:08 المد الثاني عند الساعة 41:23 الجزر الأول عند الساعة 56:15 الجزر الثاني عند الساعة 12:04.

بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:09 المد الثاني عند الساعة 07:00 الجزر الاول عند الساعة 12:06الجزر الثاني عند الساعة 36:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 21 85 35

دبي 31 22 90 30

الشارقة 29 21 90 35

عجمان 30 22 85 30

أم القيوين 29 21 90 40

رأس الخيمة 30 20 85 35

الفجيرة 28 22 80 40

العين 32 21 85 30

ليوا 31 20 80 35

الرويس 27 21 85 40

السلع 28 20 80 30

دلما 28 21 90 40

طنب الكبرى 29 22 85 45

طنب الصغرى 29 22 85 45

أبو موسى 29 22 85 45