إصدار تصاريح لشركات التوصيل الملتزمة بالاشتراطات في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

سمحت لجنة استمرارية الأعمال في عجمان، لشركات التوصيل الملتزمة بالاشتراطات، بالعمل أثناء الفترة المحددة للتعقيم الوطني، بشريطة الحصول على تصريح من خلال التقدم بطلب إلى قسم الصحة في دائرة البلدية والتخطيط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة عن بعد، برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، رئيس لجنة استمرارية الأعمال، وبحضور أعضاء اللجنة من رؤساء الدوائر الحكومية المحلية في إمارة عجمان، لمناقشة الجهود الموحَّدة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان استمرارية العمل وكفاءته، ودعم جهود الدولة الوقائية في مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الداعمة لسلامة وصحة توصيل الأطعمة إلى المنازل، وتقرر تشكيل لجنة مشتركة بين شرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان للتدقيق على ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة.

وناقش الاجتماع تطبيق معايير مواصفة استمرارية الأعمال في المؤسسات وأثرها الإيجابي في تعزيز الجودة ودعم استمرارية الأداء بالشكل الأمثل، وأوصى رئيس اللجنة بتشكيل فرق عمل في كل مؤسسة حكومية بعجمان لتطبيق الاجراءات الداعمة تمهيداً لحصول جميع المؤسسات الحكومية في الإمارة على مواصفة استمرارية الأعمال.

وأصدرت اللجنة توصية بإعداد خطة استراتيجية مشتركة متكاملة لاستمرارية الأعمال، إضافة إلى ضرورة تحديد منسقين من كل مؤسسة حكومية لتعزيز وتطوير خطط مواجهة الأزمة الحالية والأوبئة والازمات والكوارث المستقبلية، بما يضمن ويدعم استمرار الأداء وإنجاز الأعمال دون توقف على مستوى القطاعات والجهات المختلفة في الإمارة.