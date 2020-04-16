إقبال متزايد على مركز فحص "كورونا" في أم القيوين"

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد الدكتور سيف الحمادي، مدير مركز المسح من المركبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أم القيوين، أن اليوم الخامس من عملية الفحص شهد إقبالاً متزايداً في عدد الفاحصين، ما يدل على وعي أفراد المجتمع.

ووجَّه رسالة إلى أفراد المجتمع المتوجسين خيفة من ازدياد حالات الإصابة بالفيروس أن ذلك لا يشكِّل هاجساً، وأن الفحص المبكر يبدد المخاوف، وأنه يجب التركيز على حالات الشفاء التي تزيد بصورة مطردة، لافتاً إلى أن الرسالة التي بعثت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، تُعدّ رسالة إنسانية نبيلة، وتؤكد مجدداً جهود القيادة في تقديم كل أشكال الدعم للأطباء والكوادر الطبية في الإمارات ممن يعملون في خط الدفاع الأول.

استقطاب

وأضاف أن هناك توافداً كبيراً من المقيمين، من خلال استقطاب عدد من الفاحصين من المناطق المجاورة بهدف تخفيف الضغط، كما أن المركز يعمل طيلة 5 أيام من الأحد حتى الخميس، على مدار 8 ساعات، تبدأ من الساعة 10 صباحاً، حتى 6 مساءً، لإجراء عمليات التسجيل والفحص.

وتابع أن عملية تسجيل الحالات في المركز وإجراء أخذ العينة من المفحوصين لا تتعدى 5 دقائق منذ دخول المركز بالمركبة، بعد إدخال بطاقة الهوية في القارئ ليستدل على بيانات الشخص ويسجلها، ومن ثم إجراء الفحص بأخذ عينة من الأنف، موضحاً أنه يُشعَر المراجعون بالنتائج في رسالة نصية في مدة ما بين 3 - 5 أيام من أخذ العينة، كما أنه على الراغبين في حجز موعد للفحص الاتصال على رقم مركز استجابة أو التواصل من خلال تطبيق شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، المتوافر على منصات الهواتف المتحركة.