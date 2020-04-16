شرطة دبي تدخل تعديلات على تصاريح الخروج من المنزل

المصدر: دبي - شيرين فاروق



أدخلت شرطة دبي تعديلات جديدة على تصاريح الخروج من المنزل وتشمل الحصول على تصريح واحد كل ثلاثة أيام لشراء الأغذية والأدوية على عكس نظام التصاريح السابق الذي كان يتيح إمكانية الخروج يوميًا أو اكثر من مرة لشراء المستلزمات الهامة للمنزل وذلك بهدف تعزيز البقاء في المنزل ومنع تكرار الخروج .

وبحسب التحديث الجديد الذي شهده الموقع المخصص لذلك https://dxbpermit.gov.ae/permits يمكن لأفراد المجتمع الحصول على تصريح كل خمسة أيام لسحب النقود أو استخدام ماكينات الصراف الآلي، دون السماح بالخروج يومياً وهو الأمر الذي يتوجب معه اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجمهور لتفادي عدم الحصول على تصريح جديد.

وطبقاً للتحديث الجديد يطلب من مستخدم الموقع تحديد سبب طلب التصريح إذا كان عمل أو طلب شخصي، وعند الضغط على الخيار الأخير سوف يطلب منه تحديد واحد من ثلاثة أسباب إما شراء المستلزمات الغذائية والطبية، أو الخروج لحالة طارئة او السحب من أجهزة الصراف الآلي

وفيما يتعلق بسحب الأموال أو شراء المستلزمات الغذائية يتلقى الراغب في الحصول على التصريح تنبيهاً في الخطوة التالية بأنهم لن يحصلوا على تصريح مماثل قبل ثلاثة أيام.

ويهدف التحديث الجديد الى تطبيق مزيد من الإجراءات الوقائية لحماية أفراد المجتمع من التنقل الغير مبرر في ظل الأوضاع الحالية

ووجه العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي في تصريحات للبيان أفراد المجتمع بشراء ما يكفيهم من أغذية لفترة حتى لا يضطرون إلى الخروج مجددا لأن الهدف من إجراءات تقييد الحركة، هو بقاء الناس في منازلهم لضمان سلامتهم، وللتقليل من فرص انتشار العدوى، وتسهيل وتسريع عمليات التعقيم التي تقوم بها الجهات المعنية في الإمارة

ولفت المزروعي إلى أنه سيتم مخالفة الأشخاص الغير ملتزمين داعياً إلى التعاون لعبور هذه الأوقات الحرجة.