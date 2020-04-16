"بلدية دبي" تصدر دليل الإرشادات الفنية لمنتجات مضادات الجراثيم

المصدر: دبي- وائل نعيم

أصدرت بلدية دبي دليل الإرشادات الفنية لمنتجات مضادات الجراثيم بهدف تحسين أداء تداول هذه المضادات في السوق المحلية في إمارة دبي من خلال تبني وضمان مواصفات وإجراءات رقابية موحدة لها مع ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتمتد صلاحية شهادة التسجيل للمنتجات 5 سنوات من تاريخ اصدار الشهادة ويراعي التقديم للتجديد بعد انتهاء فترة الصلاحية.

كما يهدف الدليل إلى إعطاء اهتمام خاص لحماية الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للإخطار الصحية مثل الاطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والاشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو المناعة الضعيفة.

وبحسب الدليل فإن مضادات الجراثيم تتطلب أن يتم تسجيلها وفق المواصفات والاشتراطات الصحية المتبعة في بلدية دبي قبل البدء باستيرادها وتداولها واستخدامها في السوق المحلية في الإماراة.

وأشار الدليل الارشادي إلى مجال التطبيق وأصناف مضادات الجراثيم، مثل مضادات الجراثيم التي تستخدم لأغراض النظافة البشرية والمطهرات ومبيدات الطحالب غير المعدة للتطبيق المباشر على الانسان والحيوان، ومنتجات النظافة البيطرية، ومضادات النظافة البيطرية. كذلك المنتجات المستخدمة في اماكن لاغذية والاعلاف، ومطهرات المياه ولا تشمل مياه الشرب، والمنتجات الطاردة للحشرات.

وأوضح الدليل أن الغاية الأساسية من تسجيل مضادات الجراثيم هي الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك في إمارة دبي، حيث أن عملية تسجيل هذه المنتجات في بلدية دبي هو أحد المتطلبات الأساسية قبل البدء باستيراد وبيع أو توزيع أو تصنيع أو التريج لها في السوق المحلي في دبي مع الالتزام بوجود رخصة سارية المفعول تحمل نشاط ذو علاقة بمنتجات مضادات الجراثيم.

وحدد الدليل خطوات طلب الحصول على خدة التسجيل من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني لبلدية دبي واختيار خدمة تسجيل المنتجات الاستهلاكية "منتجي" ويجب على مقدم طلب التسجيل للمنتج أن يكون شركة مسجلة في الإمارات أو لها مستودعات ووجود رخصة صالحة في الدولة ذات نشاط متخصص في مجال مضادات الجراثيم .

ووفقاً للدليل يتم سحب المنتجات ومنع استمرار طرحها في السوق المحلية في حال ثبت خطورتها على صحة وسلامة المستهلك "منتجات غير أمنة" قبل وصولها إلى المستهلك وكذلك القياد باستدعاء المنتجات عن طريق المرودين والوكلاء المحليين والمصنعيين التي تمثل خطورة على صحة وسلامة المستهلك بعد وصولها إليه ، وتتم عملية السحب واستدعاء المنتجات بصورة فورية وبدقة وباشراف بلدية دبي والجهات الحكومية الأخرى المختصة.

وبحسب الدليل كل من يخالف أو يتعارض مع اي بند من بنود هذا الدليل الارشادي والقوانين المتبعة والمطبقة في حينه سيتم مخالفته حسب الامر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة والسلامة العامة.

ولإتمام عملية تسجيل منتجات مضادات الجراثيم في بلدية دبي يجب أن يستوفي جميع الوثائق من شهادة البيع الحر، وتقرير بيان المكونات والفحوصات المخبرية، ووثيقة بيانات السلامة، إضافة إلى تقرير دراسة تقييم سلامة المنتج. كما أشار الدليل إلى أنه يجب أن تتوفر متطلبات البطاقة التعريفية لمنتجات الجراثيم عند التقديم للمنتج.

