الإمارات تجلي 11 من رعايا دول صديقة كانوا عالقين في جزيرة سقطرى

المصدر: وام

قامت دولة الإمارات بإجلاء 11 مواطنا من رعايا دول صديقة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة.

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي:" تماشياً مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، فقد قامت بإجلاء عدد من رعايا الدول الصديقة الذين كانوا عالقين في جزيرة سقطرى، وتسهيل عمليات إعادتهم إلى بلادهم ولم شملهم بعائلاتهم "مؤكدا أنهم يحظون الآن برعاية صحية شاملة على أرض دولة الإمارات للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وأضاف "إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي بناءً على طلب من دول عدة، وانطلاقا من السياسة الثابتة والتعاون البناء لدولة الإمارات مع حكوماتها".

وذكر سعادته أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم للدول والشعوب المتضررة من أزمة /كوفيد – 19/ إدراكاً منها بأن التعاون متعدد الأطراف ضروري للمجتمع الدولي للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

الجدير بالذكر أن هؤلاء الرعايا كانوا في رحلة سياحية منذ 11 مارس إلى جزيرة سقطرى وتم إلغاء رحلة عودتهم نظرا للقيود التي فرضت بسبب وباء /كوفيد- 19/.