إعادة تعقيم 135 منطقة ذات الأولوية والكثافة السكانية في دبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

أعادت بلدية دبي تعقيم 135 منطقة ذات الأولوية العالية وذات الكثافة السكانية العالية من بين 226 منطقة في الإمارة تم تعقيمها سابقاً، وذلك لغاية 13 الشهر الجاري، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ضمن برنامج التعقيم الوطني الذي تم إطلاقه مؤخراً وتستهدف المرافق والأماكن العامة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19"، وضمن الإجراءات الوقائية المكثفة التي انتهجتها حكومة دبي بكافة أجهزتها منذ وقت مبكر مع بداية انتشار الفيروس حول العالم.



وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي لـ "البيان" إن التعقيم مستمر بشكل يومي من خلال فرق العمل و بواقع ورديتين يوميا، وأن إجمالي المعقمات التي تم استخدامها بعد التخفيف حتى الفترة المذكورة أعلاه، يبلغ 3 ملايين و578 ألفاً و300 لتر، مبينة أن عملية التعقيم في إمارة دبي تتم من قبل متخصصين بحيث يتم اتباع إرشادات السلامة و طريقة استخدام المنتج و نسبة التخفيف و الخلط بنسب مطابقة لاشتراطات السلامة و الفعالية المعتمدة لضمان الاستخدام الآمن.

وأضافت: إن جميع المنتجات المُستخدمة في التطهير والتعقيم في إمارة دبي يتم تقييمها وتسجيلها في نظام "مُنتَجي" وهي تحوي على نفس المواد الفعالة الواردة في القوائم المعتمدة من وكالة حماية البيئة الامريكية EPA وقوائم مركز كيماويات مضادات الجراثيم CBC وهي ذاتها المواد المُوصي بها من قِبَل منظمة الصحة العالمية كمواد فعالة خلال عمليات التعقيم.



وأوضحت الدكتورة نسيم محمد رفيع أنه يشارك في عمليات التعقيم 186 عاملاً من بلدية دبي، وتأتي أعمال التعقيم تجسيداً للجهود الوقائية الرامية لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتستمر بلدية دبي في حملة تعقيم وتطهير مناطق ومرافق الإمارة بأحدث التقنيات المتطورة، وتستخدم فرق العمل المتخصصة أحدث المركبات والمعدات الخاصة بالرش والتطهير من بينها: أجهزة الرش المقطورة على السيارات والتي تعمل على تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، وكذلك المرشات المحمولة على الظهر والتي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، إضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير، ويتم استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى البلدية والتي تم تقيمها والتحقق من فعاليتها وتسجيلها في نظام "منتجي" والمطابقة لمواصفات منظمة.

وقالت ضمن جهود بلدية دبي الاستباقية في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ ظهوره، تم إصدار 23 تعميماً تضمنت إجراءات احترازية وتدابيروقائية جديدة ملزمة لجميع المنشآت العاملة في مجالات الأغذية والتجميل والمقاصب والمباني السكنية وشركات المقاولات وسكنات العمال وجمع ونقل النفايات، إضافة إلى الفنادق والشقق الفندقية والمؤسسات التعليمة ومراكز التسوق واللياقة البدنية، ومؤسسات الانتاج الحيواني والعيادات البيطرية وشركات مكافحة الحشرات.

كما أصدرت بلدية دبي قراراَ بمنع نقل عمال شركات المقاولات إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على إمارة دبي فقط، ومنع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.كما أصدرت بلدية دبي دليلاً مؤقتاً لإدارة سلامة الغذاء في إمارة دبي يسري العمل به لمدة 3 أشهر اعتباراً من الشهر الجاري إلى شهريونيو المقبل، حيث يسري استخدام هذا الدليل كمرجع في جميع المؤسسات الغذائية، وموردي مواد التطهير والنظافة، وخدمات نقل وتوصيل الأغذية ويشمل ذلك مركبات نقل الأغذية والدراجات النارية وغيرها من وسائل نقل الأغذية، وشركات تدريب برامج سلامة الغذاء والشركات الاستشارية والشركات المانحة للشهادات.