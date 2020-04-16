"شرطة عجمان" تحذر من بيع سلع مقلدة ورفع الأسعار في الأسواق

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

حذر اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان ، ورئيس لجنة استمرارية الأعمال في الإمارة، التجار من طرح سلع مقلدة في الأسواق لاسيما المواد الصحية للتعقيم أو الكمامات، لما لها أثر على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وعدم استغلال الوضع الراهن بزيادة الأسعار السلع الاستهلاكية، لافتا إلى قيام دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة بمراقبة الأسواق والأنشطة إلى جانب فريق عمل من الشرطة للمساندة، مؤكداً توفر السلع المختلفة والخدمات في الدولة وذلك بجهود القيادة الرشيدة وتوفير كافة أوجه الدعم من أجل استقرار الحياة، وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتقديمهم للمحاكمة، لافتا إلى استمرارية الأعمال عن بعد في الدوائر الخدمية بصورة سلسلة .

وقال القائد العام لشرطة عجمان في تصريحات خاصة لـ ( البيان ) في حالة ضبط سلع مقلدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية يتم معاقبة المخالفين بفرض غرامات واتخاذ اجراءات ادارية وإحالة القضية إلى مراكز الشرطة ومن ثم تحال إلى النيابة العامة تمهيدا لتقديمهم للقضاء، موكدا أهمية التزام التجار بعدم استغلال الوضع الراهن لجني الأرباح على حساب المجتمع.

وكشف عن قيام الشرطة المجتمعية بالتعاون مع مراكز الشرطة الشاملة بتوفير المواد الغذائية الى الاسر المتعففة في الامارة وتوصيلها الى منازلهم وذلك بالتعاون مع الهلال الاحمر و الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في الامارة من اجل تعزيز الاستقرار الاسري ودعم تواجدهم في المنازل وتوفير الحياة الكريمة لهم.

كما أشار بأنه سيتم تحويل مبادرة إفطار الصائم التي تنفذها شرطة عجمان سنوياً إلى توزيع مواد غذائية للأسر المتعففة والمحتاجة خلال الفترة المقبلة واستمرارية هذه الأعمال لتعزيز التضامن والتكافل المجتمعي ، موكدا بأن الشرطة تعمل جاهدة من أجل أمن وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز الاستقرار

وأكد اللواء النعيمي رئيس لجنة استمرارية الأعمال في عجمان ، سير العمل عن بعد بنسبة 90%في جميع الدوائر الخدمية بصورة سلسلة وتوفير كافة الخدمات للمتعاملين وتسهيل المعاملات لتوفير كافة الخدمات لأفراد المجتمع ،موكدا توفر غالبية الخدمات عن طريق الخدمات الإلكترونية والذكية، كما أشار إلى أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات عن بعد استعرضت أداء الدوائر وسير الأعمال وتم التأكيد على أهمية استمرارية الأعمال عن بعد.

وأشاد القائد العام بالتزام السكان بالبقاء في البيت خلال فترة برنامج التعقيم الوطني موكدا استمرارية البرنامج للوصول لكافة المرافق والمواقع في الإمارة والمناطق التابعة لها بهدف تعزيز اجراءات الوقاية والسلامة للجميع.