غرفة الفجيرة تنظم ورشة عمل عن بُعد لأصحاب المشاريع

المصدر: البيان - الفجيرة

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لمنتسبيها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة دورة تدريبية عن بُعد بعنوان " خطوات لتطوير رواد الأعمال في ظل الأزمات". وذلك يوم أمس الأربعاء الموافق 16 أبريل 2020 في تمام الساعة الرابعة ونصف عصراً وحتى السادسة مساءً عبر منصّة Microsoft Teams، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، وتناولت الدورة التي قدمها الدكتور عبدالله العوضي ، خبير مالي ومستشار ريادة الأعمال، موضوع جائحة أزمة كورونا المستجد والأعمال، ومهارات رائد العمل الناجح، بالإضافة إلى عوامل تطوير المشاريع خلال الأزمات، في سبيل مساعدة روّاد الأعمال في التغلّب على التحديات التي تواجههم.



وقال سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة : حرصت غرفة الفجيرة من خلال قسم التدريب والتطوير على تفعيل الدورات التدريبة وورش العمل عبر منصة التدريب الرقمي عن بُعد في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19. حيث نعي تماما في هذه الفترة حاجة رواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل تأثيرات أزمة فيروس كورونا على المشاريع ، إلى ورشة أو استشارات تتعلق بكيفية تجاوز تأثيراتها الغير مباشرة على حركة مشاريعهم التجارية.



وأضاف الهنداسي: نعتمد في تنظيم مثل هذه الدورات والورش على طرحها مجاناً بالتعاون مع خبراء وممارسين في مجال ريادة الأعمال، بهدف صقل مهارات أصحاب الاعمال وتوعيتهم بكيفية إدارة أعمالهم أثناء الأزمات لاستمرارية نجاح أعمالهم. حيث بلغ عدد المنتسبين للورشة 127 منتسب من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.