بلدية دبا الفجيرة تنفذ برنامج التعقيم والتطهير لـ 40 منطقة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أشار المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أنهم يواصلون مهام البرنامج الوطني للتعقيم والتطهير التي شملت 40 منطقة في مدينة دبا، بالتركيز على جميع المناطق السكنية والصناعية والتجارية والمرافق والشوارع العامة وسكنات العمال وميناء دبا وضدنا والبدية، تماشيا مع جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس ، لضمان صحة وسلامة المجتمع.

وأوضح اليماحي أن هنالك أيضا برنامج لرش المبيدات الحشرية بشكل دوري ومستمر للحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من الحشرات في المدينة والمناطق التابعة لها، بالإضافة إلى تكثيف البلدية الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق بشكل مستمر للتأكد من الأسعار وسلامة السلع و المنتجات المعروضة في مختلف منافذ البيع ومراكز التسوق.

وطالب اليماحي من الجمهور الكريم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها و عن أية ارتفاعات في أسعار السلع في مختلف منافذ البيع من خلال الإتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين