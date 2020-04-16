«سبينس» تدعم صندوق التضامن المجتمعي بـ10ملايين درهم

المصدر: دبي ـ البيان

تحقيقاً لأهداف مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد - 19» والذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والتي لاقت تجاوباً وتفاعلاً كبيراً وإيجابياً من القطاعين العام والخاص، ساهمت مجموعة «سبينس» بمبلغ 10 ملايين درهم، التزاماً من جانبها مساندة كافة الجهود المبذولة على مختلف الجبهات من أجل التصدي للتداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك الإنساني.

وتأتي مساهمة «سبينس» استجابة لنداء الواجب في مثل هذه الأوقات الاستثنائية التي تمر بها دولة الإمارات والعالم أجمع بتحدٍّ كبير في حين تتكامل المبادرات والجهود من أجل تخطي هذا التحدي وتجاوز تبعاته بأقل تأثيرات سلبية ممكنة، بتذليل أي معوقات اقتصادية أو اجتماعية أو صحية لمواجهة أي تحديات خلال الفترة المقبلة، بشكل يعكس المسؤولية المجتمعية التي تتبناها المجموعة، آخذة على عاتقها مسؤولية دعم الجهود الضخمة لتجاوز تداعيات «كوفيد 19».

تقدير

وأعربت المجموعة عن بالغ تقديرها لمبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19، والتي تشكل نافذة مهمة تتيح لمؤسسات القطاع الخاص وضع إسهاماتها موضع الاستفادة المثلى بما يخدم المجتمع بكافة مكوناته في هذه الأوقات الصعبة التي تتطلب وقوف الجميع صفاً واحداً ويداً بيد من أجل تحييد التبعات السلبية التي جلبها فيروس كورونا على الإنسانية، إذ تساعد المساهمات في رسم البسمة على كل الوجوه مع انتهاء الأزمة العابرة.