«التربية» تطلق ضوابط التعلّم الذكي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت ‏وزارة التربية والتعليم آلية ضوابط المهام والواجبات في التعلم الذكي، ‏ووضعت ضوابط ومهام للحصص الدراسية في كافة الحلقات الدراسية، وحددت ثلاثة إرشادات للمعلمين تستهدف كافة طلبة المراحل الدراسية وهي توفير مهام إلكترونية يمكن استكمالها مباشرة دون الحاجة إلى تنزيل الملف أو طباعته ومنح الطالب وقتاً كافياً لاستكمال المهام والواجبات والتنسيق مع المواد الأخرى لمراعاة عدم تكليف الطالب بعدة مهام في اليوم نفسه والتي تتطلب مجهوداً ‏كبيراً من الطالب وولي الأمر في حالة حاجة الطالب للدعم.

وشددت الوزارة على عدم تكليف الطالب بعمل المجسمات أو المشاريع وعدم تكليف الطالب بمهام تتطلب أدوات أو معدات غير متوفرة في المنزل وعدم تكليف الطالب بمهام على صورة ملف PDF وعدم تكليف الطالب بطباعة الأوراق.

دليل

وحددت ‏الوزارة في الدليل الإرشادي الذي حصلت «‏البيان» على نسخة منه 7 ضوابط ‏ومهام للحصص الدراسية في الحلقة الأولى وهي أولاً، ‏لا يتم تكليف الطالب في الحلقة الأولى بأي واجب ويتوجب على الطالب فقط استكمال المهام الأساسية المتعلقة بالدرس لقياس مدى فهمه بمخرجات التعلم.

‏وحددت الوزارة 8 أسئلة يجب ‏تجنبها لطلبة الحلقة الأولى في التعلم عن بعد، وهي مهام تتطلب تنزيل الملفات وإضافة نص على الملفات ومهام تتطلب الرسم أو الكتابة بالقلم الإلكتروني أو تصوير وتحميل الملفات أو تصوير مقاطع فيديو وتحميلها أو كتابة جملة طويلة سواء باللغتين العربية والإنجليزية ومهام طباعة الأوراق.

وأكد الدليل أهمية عدم تجاوز عدد المهام لكل حصة دراسية ثلاث مهام ويجب أن تغطي مخرجات التعلم وأن يحرص المعلم على منح الطلبة فرصة كافية لاستكمالها خلال الحصة الدراسية المخصصة في الجدول، ويجب استخدام منصة واحدة فقط للمهام وتجنب تشتيت الطالب بالتنقل والحل في عدة منصات أي يجب على جميع المعلمين استخدام المنصة Microsoft ‏ للحصص المباشرة.

‏بالإضافة إلى منصة واحدة للمهام (lms أو alf)، ‏على أن يتم تصميم المهام الإلكترونية من خلال أنماط الأسئلة المتاحة في المنصة، حتى يتمكن الطالب من حلها مباشرة دون الحاجة إلى دعم ولي الأمر أمثلة لمهام تناسب طلبة الحلقة الأولى مثل التوصيل والاختيار من متعدد مدعومة بالصور التي تسهل عليهم عملية الحل.

تشخيص

وأوضح الدليل ضمن ضوابط ومهام الحصص الدراسية ‏للحلقة الأولى أنه يجب الحرص على إعداد مهام تدعم الطالب في فهم مخرجات التعلم أو قياس المقدرة المعرفية للطالب، ومن ثم التركيز على الأولويات نتيجة لتقليص عدد الحصص والمدة الزمنية للحصة بسبب الظروف الراهنة ويجب على المعلم التشخيص الجيد لاستثمار هذا الوقت في التركيز على مدى تحقيق الطالب تقدماً في فهم المخرجات، فضلاً عن ‏عدم تحديد التوقيت الزمني لإنهاء المهمة أو الواجب فيما نص الدليل على ترك المدة مفتوحة للطالب للتدريب عليها وإعادته وفق رغبته.