تعقيم سيارات ومرافق الشرطة في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت شرطة أبوظبي مبادرات «برنامج التعقيم الوطني» والتعقيم الكامل لسيارات الشرطة بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات، وقامت بتعقيم المباني والمرافق الشرطية في مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، أن فرق العمل الشرطية تواصل مجهوداتها مع الجهات الحكومية المختصة لتطبيق أعلى مستويات الأداء وتنفيذ كافة الخطط الضرورية ضمن برنامج التعقيم الوطني وتطبيق أعلى المعايير ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واستخدمت فرق من إدارة التعامل مع المواد الخطرة في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية الآليات والمعدات والأجهزة الحديثة والمواد المعتمدة عالمياً في تعقيم المباني والمرافق الشرطية وصولاً إلى أفضل النتائج بتعزيز الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة حفاظاً على سلامة المنتسبين والمتعاملين.