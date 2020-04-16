75 % الإنجاز في خطة التعقيم بدبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف العقيد سليمان عبد الكريم البلوشي، مدير إدارة الشؤون الفنية في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، عن الانتهاء من 75% من الخطة الموضوعة للتعقيم في دبي ضمن البرنامج الوطني للتعقيم، ويتم التعقيم يومياً من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وهناك مناطق يتم تعقيمها أكثر من مرة حسب الكثافة السكانية.

وقال العقيد البلوشي لـ «البيان» إنه تم استهلاك 8 آلاف لتر مركز من المعمقات المطابقة لأعلى المواصفات، والتي يتم جلبها من بلدية دبي، حيث يخلط كل 3 لتر مركز مع 100 لتر من المياه، أي أن الكميات المستهلكة فاقت 800 ألف لتر.

وأضاف: «يتم استخدام 6 آليات مختلفة موزعة على 3 مجموعات حسب الخطة وتضم السيارات الكبيرة الملحق بها مرشات للشوارع الخارجية ودوريات راجلة من الدفاع المدني لتعقيم المناطق الضيقة وواجهات المحلات وداخل الأسواق والدوريات الصغيرة بالمرشات لتعقيم الشوارع الضيقة والأزقة وواجهات المنازل، وتضم كل مجموعة 10 من الكوادر المدربة.

ويتم تعقيم كافة المرافق في دبي، وتشمل تعقيم الشوارع والمرافق العامة وواجهات المباني والمداخل والاستراحات الخارجية»، مؤكداً تعقيم مساكن العمال أكثر من مرة في مناطق القوز وجبل علي والمحيصنة.

ونوه بأن فترة تقييد الحركة للمركبات والأفراد ساهمت في تعقيم أوسع وأشمل، ويتم تطبيق أعلى المعايير لحماية ووقاية الأفراد من حيث التعقيم وارتداء الملابس الواقية والقفازات والكمامات، موضحاً أن هناك خبرة سابقة لرجال الدفاع المدني في التعامل مع المواد الخطرة.

إجراءات

من جهة ثانية أنجز الدفاع المدني في دبي 15 ألفاً و463 معاملة عن بعد للمتعاملين في الفترة من 22 مارس الماضي إلى 11 أبريل الجاري، ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي بتعميم تطبيق نظام العمل عن بعد في كل هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، بهدف المحافظة على كافة الفئات الوظيفية وفي ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض، وتماشياً مع سياسات الدولة في تطبيق برنامج التعقيم الوطني للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وقال العميد راشد خليفة الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الذكية، إن إنجاز المعاملات خطوة مهمة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية حكومة دبي الذكية، في التحول الإلكتروني والذكي لكافة الخدمات المقدمة، كما أنها تتسق مع الإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة على مستوى الدولة، بما يسهم في تلبية مستوى جودة الخدمات واستمراريتها.

وأضاف إن المعاملات التي تم إنجازها خلال 20 يوماً تتمثل في 1312 معاملة في مشروع الأنظمة الذكية، و2201 معاملة لإدارة السلامة الوقائية والمرتبطة بأقسام اعتماد المخططات الهندسية واعتماد الشركات وعمليات التفتيش، و1535 معاملة عبر البريد الإلكتروني، و5334 معاملة بنظام «Macrosoft Team»، و392 معاملة بنظام «VPN».

وأشار الفلاسي إلى أن نسبة استخدام نظام العمل عن بعد لموظفي الدفاع المدني بلغت 75 %، فيما بلغ عدد مستخدمي تطبيق الدفاع المدني على الهاتف الذكي خلال شهر مارس 4726 عملية.

وذلك بفضل منظومة متكاملة من برامج وأنظمة وتطبيقات تقنية مرنة تمكن استمرارية الأعمال في كافة الظروف غير المتوقعة والاستثنائية من خلال فرق العمل المتخصصة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية، وتعمل على استدامة رضا وإسعاد المتعاملين والعاملين.