مركز الحمراء للاتصال يستقبل 5582 مكالمة منذ إطلاق برنامج التعقيم

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

استقبل مركز الحمراء للاتصال التابع لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، منذ إطلاق برنامج التعقيم الوطني بتاريخ 26 مارس وحتى 13 أبريل، 5582 مكالمة، تم من خلالها تقديم مختلف الخدمات للمتعاملين بشكل يومي، وعلى مدار 24 ساعة كطلبات الحجز لمركبات الأجرة والرد على كل الاستفسارات الواردة من المتعاملين.وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، حرص الهيئة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمركبات الأجرة، واتباع جميع التعليمات الصادرة بخصوص قطاع النقل.

وأشار إلى أن الهيئة استقبلت 5582 مكالمة، شملت 2972 للاستفسارات عن مواعيد الرحلات وطرق حجز الرحلات بنسبة 53.24% من إجمالي الاتصالات المسجلة، و2512 لحجز مركبة أجرة بنسبة 45%، و69 اتصالاً لإلغاء حجز مركبة أجرة بنسبة 1.24%، و18 شكوى بنسبة 0.32%، و11 بلاغاً للمفقودات والمعثورات بنسبة 0.20%.