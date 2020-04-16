وزير تطوير البنية التحتية يطلق مبادرة «صمم بيتك صح»

المصدر: دبي - البيان

أطلق معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، مبادرة «صمم بيتك صح»، الهادفة إلى دعم المواطنين في مرحلة تصميم الفلل الخاصة بهم وتطوير مخططاتهم من خلال مراجعة المهندسين المتخصصين في تصميم المخططات المعمارية وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات الأسر ومقدرتها المالية ومساحة الأرض المتوفرة.

وأكد معالي الوزير خلال إطلاقه المبادرة عن بعد، أن المبادرة تأتي لتترجم حرص قيادة دولة الإمارات الحكيمة على دعم إسعاد المواطنين والارتقاء بجودة الحياة، التي تمثل إحدى المرتكزات الرئيسية لرؤية الإمارات 2021 وجعل دولة الإمارات ضمن الأفضل عالمياً، ووصولاً إلى تحقيق المئوية 2071.

ولفت إلى دور المبادرة النوعية في تحقيق الاستقرار السكني، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة لأبناء الإمارات.

وذلك عبر توفير أشكال متعددة من الدعم السكني، ومنها مساعدتهم على تصمم منازلهم كل حسب احتياجاته ومقدرته المالية، مع مراعاة الوضع الاجتماعي وخصوصية المجتمع بالدولة. وذكر معاليه أن المبادرة تهدف إلى خلق بيئة تواصل بين المختصين من المهندسين وأفراد المجتمع، لمساعدتهم في عملية اتخاذ القرار.

معايير

من جانبها حددت المهندسة مروة التفاق، رئيسة مجلس شباب وزارة تطوير البنية التحتية، معايير اختيار المستفيدين من المبادرة، والتي تتمثل في أن يكون المستفيد من مواطني دولة الإمارات، وألا يتعدى مجموع الدخل الشهري للأسرة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى ألا تزيد مساحة البناء عن 8 آلاف قدم مربعة (750 متراً مربعاً).

وكذلك أن يكون المشروع لا يزال في مرحلة التصميم ولم يتم البدء في التنفيذ، وأن يكون التصميم للمسكن جاهزاً ومتوفراً بصيغة (PDF) أو (أوتوكاد). وذكرت أن المبادرة تأتي في إطار دعم الوزارة للمواطنين، وإعطائهم فرصة لإعادة تصميم منازلهم، وفق توجهاتهم مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات الحياتية، وذلك بإشراف ثلة من المهندسين الإماراتيين الشباب، إلى جانب أصحاب الخبرة في هذا المجال.