بلدية أبوظبي: 100 ألف ساعة عمل في التعقيم

المصدر: (أبوظبي – أحمد سعيد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي أكثر من 100 ألف ساعة عمل قضاها المهندسون والفنيون والمراقبون والعمال في أعمال التعقيم خلال الأسبوعين الأولين من برنامج التعقيم الوطني، غطت 163 موقعاً بمساحة تزيد على 3 آلاف كيلومتر مربع.

وأشارت البلدية إلى أن هناك 668 مهندساً وفنياً ومراقباً وعاملاً نفذوا 100 ألف و200 ساعة في أعمال التعقيم خلال الأسبوعين الأولين من برنامج التعقيم الوطني الذي انطلق في 26 مارس الماضي، وغطت عملية التعقيم 163 موقعاً وحوضاً وحديقة وأماكن عامة بمساحة 3 آلاف و423 كيلومتراً مربعاً، وذلك باستخدام 111 سيارة وآلية ومعدات مجهزة لأعمال التعقيم.

وعكفت البلدية على تعقيم الأرضيات والساحات والممرات والمصاعد والسلالم والمصليات والألعاب والحمامات، وذلك باستخدام المعقمات الآمنة والمتخصصة والفعالة في قتل الفيروسات والبكتيريا والجراثيم.