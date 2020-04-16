60 ألف طائر أنتجها «الدولي للحبارى» في 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى تقريره السنوي 2018 ـ 2019، والذي يُسلّط الضوء على أبرز الإنجازات والأهداف التي حققها الصندوق على مدى العام الماضي.

وأظهر التقرير أبرز الأرقام التي سجلها الصندوق، بما في ذلك إنتاج أكثر من 60000 طائر حُبارى في مرافق الصندوق التخصصية الأربعة الموزعة على أبوظبي والمغرب وكازاخستان، ما يرفع أعداد طيور الحُبارى التي تمكن الصندوق من إنتاجها منذ بدء برنامج الإكثار إلى أكثر من 480000 طائر، إلى جانب ذلك، أطلق الصندوق أكثر من 285000 طائر على امتداد نطاق انتشار هذه الطيور، بدءاً من المغرب غرباً، وصولاً إلى منغوليا في الشرق.

ويبرز التقرير التطوّر الكبير الذي حققه الصندوق في مجالات التعليم والتعاون الدولي والبحث العلمي، إلى جانب برامج الإكثار في الأسر وإطلاق الطيور في الحياة البرية، بما يتوافق مع أهداف الصندوق في ضمان المستقبل المستدام لطيور الحُبارى. ويعمل الصندوق، بوصفه أحد أضخم مشاريع الحفاظ على الأنواع، على دعم العمل الدولي المشترك.

حيث أطلق الصندوق برامج تعاون مشتركة مع روسيا واسبانيا والهند بهدف حماية الأنواع المهددة بالإنقراض. ويعمل الصندوق حالياً على تنفيذ برامج مشتركة مع 22 دولة، متصدراً بذلك جهود البحث العلمي ذات الصلة على المستوى العالمي. ومحلياً، يواصل الصندوق العمل على مضاعفة جهود التوعية والعمل مع الجيل التالي من المهتمين بالحفاظ على الطبيعة.

وذلك عبر البرنامج التعليمي للحفاظ على الأنواع: نموذج الحبارى، وهو برنامج تعليمي متعدد الجوانب تم إطلاقه في عام 2018 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي. وتم طرح البرنامج ضمن المناهج الدراسية الوطنية في ذات العام، حيث سجل البرنامج على مدى 12 شهراً الماضية مشاركة أكثر من 36000 طالب من 40 مدرسة على امتداد إمارات الدولة.