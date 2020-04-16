مليون معاملة أنجزها «نقل أبوظبي» بـ3 أشهر

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه أنجز 1,091,580 معاملة خلال الربع الأول من عام 2020، تشمل مختلف الخدمات التي يوفرها لأفراد المجتمع من المتعاملين ومستخدمي وسائل النقل العام.واتخذ المركز خلال الربع الأول عدة تدابير وقائية وإجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد 19».

وقد قام بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بحملة تعقيم متكاملة شملت جميع حافلات النقل العام البالغ عددها 632 حافلة، منها 410 حافلات في مدينة أبوظبي وضواحيها، و152 حافلة في العين وضواحيها، و70 حافلة في منطقة الظفرة، إضافة إلى 6,390 مركبة أجرة، وحافلات النقل المدرسي والعبارات.