«كهرباء دبي» توفر قنوات ذكية رائدة للتواصل وتقديم الخدمات

المصدر: دبي - البيان

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي جميع خدماتها، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لتمكين المتعاملين من استكمال جميع معاملاتهم في أي وقت، ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حيث أكد سموه أن دولة الإمارات ستكون جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لمكافحة فيروس «كورونا»، واتخذت الهيئة جملة من التدابير الاحترازية، لوقاية المتعاملين والموظفين وكل المعنيين من مخاطر الأمراض المعدية، بما يدعم الجهود العالمية لاحتواء الفيروس.

وأضاف معاليه: «تحرص قيادتنا الرشيدة على صحة وسلامة جميع موظفي حكومة دبي وأفراد المجتمع بشكل عام، ولا تدخر جهداً في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المجتمع وضمان صحة الناس، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نؤكد التزامنا بتعليمات سموه.

حيث بدأنا بالفعل في تطبيق نظام العمل عن بُعد، ولدينا أكثر من 6000 موظف يعملون عن بعد حالياً، ونحث وندعم الموظفين بتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف المؤقتة والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة مع البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، كما ندعو جميع متعاملي الهيئة إلى إتمام معاملاتهم عبر القنوات الذكية.

2.2 مليون معاملة

وبدأت هيئة كهرباء ومياه دبي في تنظيم حملة موازية لحث المتعاملين على استخدام القنوات الذكية، التي توفرها الهيئة لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان، والتقليل من زيارة مراكز إسعاد المتعاملين إلا للضرورة القصوى، وقد بلغ عدد المعاملات الذكية التي تم إنجازها أكثر من 2.2 مليون معاملة خلال الربع الأول من 2020 أما نسبة التبني الذكي فقد بلغت 95% خلال شهر مارس 2020 مع توقع الوصول لـــ 100% خلال الفترة المقبلة.

ومن أبرز القنوات الذكية التي توفرها الهيئة: موقع الهيئة الإلكتروني الذي يوفر تجربة سلسة ومتميّزة للمستخدمين، تمكنهم من الوصول إلى جميع الخدمات والمعلومات وإجراء المعاملات بكل سهولة ويسر، وذلك ضمن تصميم ذكي يعكس الهوية المؤسسية للهيئة ويركز على المتعامل، وتشمل الخدمات:

دفع الفواتير، وطلب تشغيل أو تحويل أو إيقاف الكهرباء والمياه، وخدمات بطاقة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية، وغيرها العديد. ويمنح تطبيق الهيئة الذكي المتعاملين تجربة سلسة عند استخدامه، ويتميز بدمجه واختصاره العديد من الخطوات المطلوبة في خطوة واحدة تثري تجربتهم وتحقق سعادتهم. كما يقدم التطبيق الذكي مفهوماً مبتكراً في طريقة عرضه للخدمات بشكل متكامل في الصفحة الرئيسية، الأمر الذي يوفر عناء البحث والتصفح.

دفع الفواتير

وتقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خيارات عدة لتسديد الفواتير بشكل مريح، بما فيها خدمة الدفع عن طريق تطبيق «دبي الآن» (Dubai Now) التابع لدبي الذكية، الدفع بواسطة Apple Pay، أجهزة اتصالات للدفع الآلي، و«تيسير» منصة التحصيل الذكي لدفع الفواتير باستخدام الشيكات عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، كما يمكن للمتعاملين دفع فواتيرهم من خلال القنوات الذكية للبنوك.

ومن بين الخدمات التي تقدمها الهيئة ضمن تطبيق «دبي الآن» لوحة استهلاك الكهرباء والمياه، مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية، وخدمات الكهرباء والمياه. ووثقت هيئة كهرباء ومياه دبي حسابها على تطبيق «واتس آب»، لتضيف بذلك قناة جديدة للتواصل مع المتعاملين، وتصبح أول جهة حكومية في دولة الإمارات تحصل على حساب موثق في منصة «واتساب بزنس».

وتعتمد الخاصية الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين من خلال «رماس» موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمتعاملين التواصل مع الهيئة على مدار الساعة وباللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم (046019999).