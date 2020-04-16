مواصلات الإمارات: إصلاح حوادث 2,300 مركبة خلال الربع الأول من العام الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت مواصلات الإمارات، ممثّلة بوحدة إصلاح الهياكل، عن تنفيذها أكثر من 2300 عملية إصلاح لمركبات متعامليها خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك عبر ورشها الفنية الموزعة في مختلف مناطق الدولة.

وأعرب المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية عن اعتزازه بمستوى كفاءة الخدمات الذي بلغته الوحدات الفنية العاملة، والذي يساهم في تطوير عمليات وخدمات المواصلات والأنشطة الفنية بربحية وتقنية تفي بتوقعات المتعاملين، وفي تحسين قدرة مواصلات الإمارات التنافسية.

وأكد الهرمودي أن مستوى كفاءة الخدمات التي تقدمها الورش والوحدات الفنية بمواصلات الإمارات تتوافق مع المعايير المحلية والدولية في السلامة والمحافظة على البيئة.