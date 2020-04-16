«أبوظبي للزراعة» ترشد المزارعين لتجنب مخاطر التقلبات الجوية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

وجّهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عبر منصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية بالإمارة بالعديد من الإرشادات الفنية لتوعيتهم بمخاطر التقلبات الجوية، التي قد ينتج عنها أضرار تهدد المحاصيل الزراعية والبيوت الزجاجية وسلامة العمال.

ودعت الهيئة المزارعين والمربين إلى ضرورة التأكد من فعالية أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة، لضمان تصريف مياه الأمطار وعدم غمرها للمزروعات بما يهدد سلامة المحصول، هذا بالإضافة إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية بواسطة فني متخصص لضمان عدم حصول تماس كهربائي أو انقطاع بالتيار نتيجة الرياح أو الأمطار.

وأكدت الهيئة على ضرورة عدم ترك الأدوات المتحركة والمعدات في مهب الرياح لضمان عدم تطايرها وإلحاق الأذى بالمزروعات والبيوت الزجاجية، هذا بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أغصان مكسورة في أشجار المزرعة، حتى لا تتطاير بفعل الرياح الشديدة، وتلحق الضرر بالمزرعة، وتأجيل أو وقف عمليات الصيانة والبناء في المزرعة حفاظاً على سلامة العمال.

وبالنسبة لأصحاب البيوت المحمية، نصحت الهيئة بالحفاظ على اعتدال الضغط داخل البيوت المحمية من خلال تشغيل المراوح، هذا بالإضافة إلى التأكد من سلامة الهيكل الحديدي والغطاء البلاستيكي للبيت المحمي.