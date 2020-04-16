الطبيب عبدالله المطروشي: فخور بوجودي في خط الدفاع الأول

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تجده ضمن فرق العمل يتجول ما بين أقسام مركز المسح الوطني في عجمان، يقف على سير العمل ويتابع التزام العاملين معه اتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة المتبعة من أجل حماية المتعاملين والعاملين، ويؤدي عمله بكل سعادة ونشاط، ومن دون كلل أو ملل، وبهمة عالية، الدكتور عبدالله المطروشي، طبيب أخصائي طب الأسرة، من أبناء أرض زايد الخير، يعمل مديراً لمركز المسح الوطني في عجمان.

ويتابع عمل فريق المتطوعين في خدمة الجمهور، ويؤكد أنهم يعملون من أجل محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد عبر مراكز المسح الوطني في الدولة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة التي سخرت كافة الإمكانات من أجل تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع.

يقول المطروشي، لـ«البيان»: أفتخر بأن أعمل ضمن خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد في الدولة من أجل حماية وطني وأهلي والمقيمين على أرض زايد الخير، الأرض التي تعلمنا فيها كل معاني الحب والإخاء والتسامح.

مؤكداً أن القيادة الرشيدة في الدولة وفرت كافة الإمكانات المادية والأجهزة والمعدات الطبية الحديثة في كافة مراكز المسح الوطني لتقديم أفضل الخدمات ومن أجل حماية أرواح الناس.

ويذكر المطروشي أن العمل في الحقل الطبي كان أمنيته منذ أن كان طفلاً صغيراً، حيث كان يأمل أن يعمل طبيباً لخدمة المجتمع وتخفيف معاناة الناس والسهر على راحتهم وأنه يجد سعادة عندما يقدم الخدمات العلاجية للمحتاجين إليها، لافتاً إلى أن الرعاية الصحية في الإمارات تجد اهتمام القيادة الرشيدة وتوفير كافة أوجه الدعم لخط الدفاع الأول.

كما أنها حريصة على حماية صحتهم من فيروس كورونا المستجد بتوفير الإجراءات الوقائية والملابس والكمامات والمعدات التي تشكل حصناً منيعاً لحماية الذين يعملون في تقديم الرعاية الصحية للمصابين.