مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لفحص أصحاب الهمم في المنازل

المصدر: أبوظبي - وام

تستمر الفرق المختصة بتنفيذ الفحوص المنزلية للمستهدفين من أصحاب الهمم، للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المتضمنة إطلاق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين، والذي يأتي استكمالاً لجهود دولة الإمارات الاحترازية والوقائية الهادفة إلى تعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع.

وشملت الفحوص المستهدفين من أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين في إمارات الدولة كافة، حيث يعمل الفريق المختص وفق برنامج زمني ضمن التوجيهات لإنهاء هذه الفحوص بغضون 30 يوماً ليشمل كل المستهدفين من أصحاب الهمم غير القادرين على الوصول بسهولة إلى مراكز الفحص وخاصة من لا يستطيع الحركة بشكل طبيعي أو من غير القادرين على التعبير أو يعانون صعوبة التواصل مع الآخرين.

ويعد هذا البرنامج مسانداً ومكملاً لجهود مراكز المسح من المركبة للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومراكز الفحص المعتمدة على مستوى الدولة في إطار تأكيد الاهتمام الخاص بهذه الفئة الغالية وتسهيلاً عليهم إجراء الفحص ولتعزيز البرامج الوقائية العامة في الدولة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات المسح الوقائي والوصول إلى فئات المجتمع كافة بمن فيهم أصحاب الهمم وهم محور هذا البرنامج الأول من نوعه في العالم والذي يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على هذه الفئة الغالية وضمان حقوقهم وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الآمنة الصحية الكريمة لهم.

وتقوم الفرق المختصة من الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج وفق التوجيهات وبأفضل المعايير العالمية المعتمدة وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية وبالطرق المثلى إلى جانب تقديم المشورة الصحية والوقائية لكل من يحتاجها.وعبر عدد من الذين شملتهم الفحوص في اليوم الأول وأهاليهم عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على هذه المبادرة الريادية التي تعكس حرص القيادة على هذه الفئة الغالية وتوفير جميع مستلزماتها وضمان حياة آمنة مستقرة.