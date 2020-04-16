مكتوم بن محمد: توجيهات محمد بن راشد تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق حزمة جديدة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز والتي تضم إعفاء من قيمة الإيجار الأساسي لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنحهم مرونة مالية، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دبي بتوجيهات من القيادة الرشيدة من أجل إيجاد مختلف الضمانات التي تسمح لقطاعات الأعمال الأكثر تأثراً بتداعيات فيروس كورونا من تنفيذ أعمالها والحفاظ على استدامتها في هذه الأوقات الاستثنائية.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنص على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لقطاع الأعمال بكافة مكوناته، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ربما تكون الأكثر تأثراً في هذه المرحلة بالتداعيات المصاحبة لتحدي انتشار «كورونا»، حيث تعكس التوجيهات مدى الالتزام الشامل للإمارات ودبي تجاه شركائها في القطاع الخاص .

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