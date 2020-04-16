كوليرز: قطاع التجزئة سيكون أحد أسرع القطاعات انتعاشاً بعد الأزمة

المصدر: دبي- البيان

أصدرت كوليرز إنترناشيونال، الشركة العالمية المتخصصة في مجال العقارات التجارية، أحدث تقرير لها حول تأثير وباء كوفيد 19 في قطاع التطوير وتجارة التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستكشفة من خلاله السبل التي يمكن لتجار التجزئة والمطورين من خلالها التكيف مع الوضع الراهن وضمان الصمود خلال هذه الفترة العصيبة.

ورغم الصعوبات، توقع التقرير أن يكون قطاع التجزئة أحد أسرع القطاعات انتعاشاً عندما يعود السوق إلى طبيعته.ولفت التقرير إلى أنه لا تزال مئات الآلاف من متاجر التجزئة حول العالم مغلقة، سواء بصورة طوعية أو التزاماً بإجراءات الحظر المفروضة من قبل الحكومات، ما يؤثر بصورة كبيرة ليس فقط على عمليات البيع المادية بل ويحد أيضاً من قدرة المتاجر على تجهيز الطلبات المشتراة من خلال خدمات التجارة الإلكترونية والبيع عبر الإنترنت.

ومن المرجح أن يحدث تراجع في ثقة المستهلكين مع انتشار تأثير الفيروس عبر جميع قطاعات الاقتصاد الأخرى، مما سيؤثر بشكل أكبر على المبيعات ويزيد من احتمالية امتداد هذا التأثير إلى متاجر التجزئة الصغيرة واستمراره لأشهر عديدة قادمة.

بالإضافة إلى أنشطة التجزئة الفاخرة صغيرة الحجم والمطاعم ذات الخدمات الشاملة، يعد قطاع الترفيه أحد أكثر قطاعات التجزئة تضرراً. وتتمتع بعض المطاعم ذات الخدمات الشاملة بقدرة محدودة على التكيف (عبر تجربة خيارات استلام الطلبات من المطعم أو خدمات التوصيل).

وقال ريكاردو بريزما، رئيس خدمات التأجير واستشارات أنشطة التجزئة في شركة كوليرز إنترناشيونال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تستمر مراكز التسوق والمجمعات التجارية في إغلاق أبوابها أمام الجمهور تطبيقاً لإجراءات الحظر التي تتخذها الحكومات بدرجات متفاوتة في محاولة للحد من انتشار الفيروس. وتشمل البلدان التي لجأت إلى الإغلاق الشامل لمراكز التسوق على مستوى الدولة كلاً من الإمارات والسعودية، والكويت، ومصر. لذا، على ملاك مراكز التسوق اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من هذا التأثير، مثل زيادة أنشطة العلاقات العامة عبر إصدار البيانات الصحفية، وتوفير تدابير الفحص الطبي في مراكز التسوق، وبحث إمكانية تأجيل جمع الإيجار على المدى القصير، وكذلك زيادة التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: من ناحية أخرى، تبذل منافذ البقالة قصارى جهدها لمواكبة ارتفاع الطلب الناجم عن اعتماد المستهلكين الآن على محلات السوبرماركت والبقالات لشراء احتياجاتهم، حيث كشفت كارفور في الإمارات عن ارتفاع بلغت نسبته 300% في الطلبات عبر الإنترنت وزيادة بنسبة 59% في عدد العملاء الجدد على منصتها عبر الإنترنت.