بتوجيهات حمدان بن زايد.. «الهلال الأحمر» تطلق حملتها الرمضانية

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يستفيد أكثر من مليون شخص من الأسر المتعففة والشرائح العمالية داخل الدولة من برامج الهيئة الرمضانية هذا العام، والتي تتضمن المير الرمضاني وزكاة الفطر وكسوة العيد.

وأعلنت الهيئة خلال المؤتمر الصحافي المرئي، الذي عقدته عن بعد عن إطلاق فعاليات حملة شهر رمضان الكريم تحت شعار «من منازلكم تضيئون سماءهم» لتوفير الدعم والمساندة لأكثر من مليون مستفيد داخل الدولة، وذلك بحضور رعاة الحملة.

وأشارت الهيئة إلى أن برامج رمضان هذا العام تأتي مختلفة ومتسقة مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

نمو

وأكد الدكتور محمد الفلاحي الأمين العام للهيئة : «إن برامج الهيئة وأنشطتها داخل الدولة تشهد نمواً مطرداً، وذلك بفضل توجيهات قيادة الدولة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر».

خطط

ومن جانبه أكد راشد المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر خلال المؤتمر: «إن حملة رمضان هذا العام تأتي في ظروف استثنائية تطلبت وضع خطط بديلة للبرامج التي اعتادت الهيئة تنفيذها في شهر رمضان الكريم، لذلك تقرر استبدال الخيام الرمضانية ومناطق تجمع إفطار الصائمين بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر المتعففة والشرائح العمالية المستهدفة في مناطق سكنهم وتوفير مستلزماتهم الغذائية طوال الشهر الفضيل ما يجنبهم التعرض لأي تداعيات صحية لا قدر الله».

ومن جانبه أكد سيف حمدان العلكيم الزعابي رئيس إدارة الثروات والالتزامات والخدمات المصرفية المميزة في مصرف أبوظبي الإسلامي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المرئي: «إن رعاية المصرف لحملة رمضان تأتي في إطار سعيه الدؤوب لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الهلال الأحمر».