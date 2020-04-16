محمد بن راشد: عملنا الدبلوماسي يعمل بكل طاقته لمواكبة التغييرات والتحديات التي يمر بها العالم

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التعاون الدولي يجب ألا نضع له حدوداً، لأن الوباء لا يعرف الحدود بين الدول، وأضاف سموه: «إن الاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة، لأن حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر».

جاء ذلك في «تدوينة» نشرها سموه في حسابه عبر «تويتر»، وذلك بمناسبة أداء 4 سفراء جدد للدولة معينون في عدد من الدول الصديقة اليمين القانونية بواسطة تقنية الاتصال، كما تقبل سموه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد أوراق اعتماد السفير السنغافوري، أمس.

وأقسم أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كل من السفراء: محمد سعيد محمد مرشد الكعبي سفير الدولة المعين لدى جمهورية بنين، وعبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة المعين لدى جمهورية أوغندا، وراشد مطر سلطان الصيري سفير الدولة المعين لدى نيوزيلندا.

وسعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة المعين لدى جمهورية الأرجنتين، بالله العظيم أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، محافظين على المصالح الوطنية العليا لدولتنا، وأن يؤدوا مهام أعمالهم بكل أمانة وإخلاص وأن يحترموا دستور الدولة، ويحافظوا على سمعتها في الخارج.

خدمة الوطن

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسفراء الجدد النجاح والتوفيق في خدمة وطنهم وحماية مصالح دولتنا العليا، ومد يد العون والمساعدة لكل مواطن ومواطنة ممن يوجودون في الدول الصديقة أكان للعلاج أم للسياحة أم للدراسة دون إبطاء أو تردد.

ودعاهم سموه إلى احترام قوانين وثقافات الدول التي يمثلون دولتهم فيها، والتقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذه الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ومن جهة ثانية تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن طريق تقنية الاتصال عن بعد أوراق اعتماد فاسواني كمال رام شاند سفير جمهورية سنغافورة الجديد لدى الدولة، الذي نقل إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحيات الرئيسة حليمة يعقوب رئيس جمهورية سنغافورة، ولي سيان لونغ رئيس الوزراء وتمنياتهما لسموهما دوام الصحة والسعادة ولشعبنا كل التقدم والرخاء.

تعاون

ورحب سموه بالسفير الجديد، متمنياً له ولأسرته طيب الإقامة والعيش في ربوع دولتنا وفي كنف مجتمعنا العربي المسلم والمتنوع الأعراق والثقافات.

وأكد سموه للسفير أنه سيحظى أسوة بزملائه سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة بكل أشكال التعاون والتسهيلات،التي تعينه على أداء مهامه والعمل على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وشعبيهما الصديقين.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، "تدوينة عبر حسابه في «تويتر» جاء فيها:«حضرت اليوم «أمس» مراسم أداء القسم لـ 4 سفراء جدد للإمارات في الأرجنتين ونيوزيلندا وأوغندا وبنين، واعتمدنا أوراق السفير السنغافوري الجديد بالدولة، عملنا الدبلوماسي الإماراتي يعمل بكل طاقته، لمواكبة تغييرات متسارعة وتحديات يمر بها العالم تحتاج لتعاون وتكاتف دولي غير مسبوق».

وأضاف سموه: «توجيهاتنا للسفراء الحاليين والجدد: التعاون الدولي حالياً يجب ألا نضع له حدوداً، لأن الوباء العالمي لا يعرف الحدود بين الدول، والاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة، لأن حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر».

نائب رئيس الدولة:

عملنا الدبلوماسي الإماراتي يعمل بكل طاقته لمواكبة تغييرات وتحديات يمر بها العالم

الاقتصاد العالمي بحاجة لروح تعاون جديدة لأن حماية الاقتصاد حماية للوظائف ومعيشة مليارات البشر