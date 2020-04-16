أمطار على مناطق الدولةوتوقعات باستمرارها اليوم

المصدر: متابعة ـ قسم المحليات

شهدت معظم مناطق الدولة، أمس، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، وأدت الأمطار الغزيرة في الفجيرة إلى جريان السيول في وادي اصفني، كما سقطت أمطار غزيرة على جزيرة أبوظبي، ومعظم مناطق الظفرة، نتيجة للسحب الركامية والرياح النشطة المغبرة.

ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، بسبب الأحوال الجوية الماطرة والالتزام بالسرعة المتغيرة على اللوحات الإرشادية على الطرق.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد سقطت أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق الظفرة في الحمرا وطريف وليوا وغياثي وحبشان ومدينة زايد والمرفأ وبراكة والرويس وجبل الظنة، كما هطلت أمطار متوسطة وخفيفة على فلج المعلا في أم القيوين وعجمان ومطار آل مكتوم وحتا بدبي وطريق دبيـ مسافي والذيد في الشارقة ومناطق متفرقة في مدينة العين.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في دبي ومدينة الرحبة والمفرق والباهية والشهامة والشوامخ ومدينة محمد بن زايد وجزيرة ياس في أبوظبي ومليحة في الشارقة وجزيرة قرنين وحقل أم الشيف وعدد من المناطق والجزر بالدولة.

وشهدت مناطق متفرقة من الفجيرة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة، استمرت لساعتين وكانت مصحوبة ببرق ورعد، وأدت إلى جريان السيول في المنحدرات الجبلية واندفاعها من أعلى الجبال، وانخفضت معها درجات الحرارة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً نهاراً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، وتخف سرعة الرياح وتزداد الرطوبة ليل وصباح الغد على المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، وتصل سرعة الرياح إلى 55 كيلو متراً في الساعة، ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

بدورها أكدت بلدية أم القيوين استعدادها لتشكيل فرق عمل من دوريات عدة في مختلف طرق الإمارة والأحياء السكنية، للتعامل مع متغيرات الحالة الجوية السائدة.

متابعة

ومن جانبه أوضح خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك: «إن الجمعية تتابع عن كثب تقارير تقلبات الطقس، التي تصدرها الجهات المختصة.

حيث قام الصيادون برحلات استباقية خلال الفترة المسائية قبل تعليق خروج الرحلات للبحر، تنفيذاً لتعليمات الجهات المعنية لضمان سلامة الصيادين والعاملين معهم على القوارب، لافتاً إلى أن شدة الرياح أسهمت في ارتفاع الأمواج في منع خروج الرحلات خلال الفترة الصباحية».