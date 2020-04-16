سيف بن زايد يعتمد الخوذة الذكية لرصد «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تقنية الخوذات الذكية، القادرة على رصد الأشخاص المحتمل إصابتهم بفيروس «كورونا» «كوفيد- 19»، وذلك على مستوى الفرق الشرطية المختصة بالدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية عن بعد، بحضور كافة أعضاء المجلس.

وكان اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس وزارة الداخلية للابتكار، قدم عرضاً عن أهم الممارسات العالمية التقنية، والمستخدمة في تعزيز الوقاية والحماية، لتحقيق أعلى درجات الاستجابة والجاهزية، في ظل ظروف انتشار الفيروسات والأوبئة، كما قدم عرضاً تفصيلياً ودراسة عن تقنية الخوذات فائقة الذكاء، التي ترصد درجة الحرارة للأشخاص ميدانياً، وذلك لاستخدامها من قبل الفرق الشرطية المختصة.

أمان

وسوف تستخدم الفرق الشرطية والدوريات هذه التقنية، التي تتيح تشخيص حالات الأشخاص من مسافة آمنة، وبقدرات فائقة للتعامل مع الحشود والتجمعات البشرية، لإعطاء قراءة تحليل بيانات حيوية.

كما يمكنها وضع وقراءة رموز الاستجابة السريعة الـ «QR»، ومزودة بكاميرات حرارية، وأجهزة استشعار، تمكنها من القدرة على التعرف إلى الوجوه وتخزينها، والتعرف إلى لوحات المركبات، إلى جانب خاصية الرؤية الليلية.

وتحرص وزارة الداخلية على استخدام أفضل التقنيات الحديثة، وتوسيع مجالات الابتكار، وتبني أحدث المنتجات، لتحقيق استراتيجية الوزارة، وتعزيز الإجراءات والتعليمات الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» «كوفيد 19».

وتتيح الخوذة الذكية، قراءة عدد من المعطيات الحيوية على بعد خمسة أمتار، وتسهل عمل عناصر الدوريات في الميدان، من خلال أخذ القراءات المطلوبة، والتعرف إلى الأشخاص، من خلال ربطها مباشرة مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقنياً، لتقدم تقريراً سريعاً، وقدرة على المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة.

دقة

كما يمكن لهذه الخوذات، قراءة درجة حرارة الأشخاص، في ظل ظروف مناخية مختلفة، وفي الهواء الطلق، وفي بيئة معقدة، عن طريق الإشعاع الحراري، بدقة وبسرعة، معتمدة على تقنية ذكية، مع إطلاقها تنبيهات.

وتعد الخوذات منظومة عمل قادرة على التعامل مع الحشود البشرية، بمسح المنطقة كاملة من الشاشة، وتزويدها بكافة القراءات، ونتائج المسح الحراري، لتقدم تحذيراً إذا تلقت بياناً عن ارتفاع درجة حرارة فوق المعدل الطبيعي.