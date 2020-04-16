«الشؤون الإسلاميّة» تكثّف التوعية عبر منصاتها الذكيّة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أمس، اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري «عن بعد» عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة، وحضور جميع أعضائه، بحث خلاله عدداً من المبادرات والمشاريع وأصدر بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

وأكد مجلس الإدارة ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الهيئة والتفاعل مع قرارات وتعليمات الجهات الصحية ودعم كل المبادرات التي تسعى إلى تخفيف وطأة وتداعيات هذا الفيروس.

وذلك بتكثيف العمل على جميع منصات الهيئة الذكية التفاعلية وإنتاج برامج توعية هادفة تستهدف جميع شرائح المجتمع وتنسجم مع توجهات الدولة وتعزز استراتيجيتها الوقائية من فيروس كورونا، انطلاقاً من رسالة الهيئة نحو المجتمع وترسيخ دورها الحيوي في نشر المعرفة والتوعية اللازمة عبر جميع المحاور والمنصات المتاحة.

شكر

وتقدم الدكتور الكعبي بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

مشيداً بحرصهم الشديد على سلامة شعب دولة الإمارات والمقيمين والزوار، وتوجيهاتهم بتسخير كل إمكانات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ودرء أخطاره عن المجتمع، ومتابعاتهم المتواصلة مع الجهات المختصة لكل الإجراءات المتبعة في ذلك، مستعرضاً ما تم إنجازه من احترازات من قبل الهيئة في المساجد ومراكز التحفيظ وفروع الهيئة.كما اطلع المجلس على ما تم إنجازه من توصيات الاجتماع السابق، واستعرض بنود جدول الأعمال، واتخذ بشأنه القرارات والتوصيات اللازمة.