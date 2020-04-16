منع انتقال العمالة من إمارة لأخرى في دبي والشارقة

المصدر: دبي، الشارقة - البيان

أصدرت بلدية دبي قراراً بمنع نقل عمال شركات المقاولات إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على إمارة دبي فقط، ومنع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، فيما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن منع انتقال العمالة من الإمارة إلى إمارة أخرى، بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد -19».

وأشارت بلدية دبي في تعميم وجهته إلى شركات المقاولات، العاملة في الإمارة، إلى أن القرار يأتي في إطار حرصها الدائم والمستمر، على الصحة العامة، وسلامة شرائح المجتمع، وخاصة في ظل هذه الظروف الصحية التي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، للالتزام بكافة الإجراءات، والتدابير الاحترازية الضرورية المعتمدة، من الجهات الرسمية المختصة لضمان سلامة المجتمع.

كما أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تعميماً يقضي بمنع انتقال العمالة من الإمارة إلى إمارة أخرى، وقصر حركتها داخل مدن إمارة الشارقة، مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية، إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، وستطبق ضد المخالفين الجزاءات الإدارية السارية في الإمارة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل ضمان اتباع ممارسات التباعد الجسدي وتقليل المخالطة بأشخاص قد يكونون مصابين بالمرض وتوفير أكبر قدر من الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

وقاية

وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن قرار الدائرة بشأن منع نقل الفئة العمالية للمنشآت الاقتصادية بين إمارة الشارقة وإمارات الدولة الأخرى، بأي وسيلة من وسائل النقل، جاءت في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الرامية للحفاظ على الصحة العامة وتنفيذًا للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالدولة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضاف أن تعميم الدائرة بعدم تنقل العمالة من الإمارة إلى أي مكان آخر ومنع انتقالها إلى خارج الشارقة، يستهدف تحقيق التباعد الجسدي في هذه الفترة والحفاظ عليها، ضمن الجهود التي تنفذها الإمارة والدولة، للحفاظ على المجتمع ومواجهة تداعيات (كوفيد – 19).

كما أشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إلى أنه تستثنى من هذا التعميم المنشآت العاملة في نشاط التنظيف والمواد الغذائية والأمن الخاص، موضحًا أنه يجب أن يكون عدد العمالة في وسيلة النقل نصف السعة الاستيعابية لها، ونوه بضرورة ارتداء الكمامات وترك مسافة أمان مترين بين العمالة عند الصعود والنزول من وسيلة النقل، والملاحظة الصحية للعمالة طوال الوقت.