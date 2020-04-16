مؤسسة ميثاء آل نهيان تطلق مبادرة «معاً ننشد للإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مؤسسة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، بالتعاون مع مؤسسة «دوبامين» للسعادة والإيجابية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشبكة أبوظبي الإخبارية، عن إطلاق مبادرة «معاً ننشد للإمارات»، التي تستهدف منح الفرصة للمواطنين والمقيمين للتعبير عن حبهم وشكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهود سموه الإنسانية التي لم تقتصر على الإمارات فحسب، بل امتدت لتلبي النداءات الإنسانية في مختلف دول العالم، وذلك عبر أداء النشيد الوطني بصوت واحد في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء (أمس)، ويوم غدٍ (الجمعة).

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان: نحن محظوظون بمثل هذا القائد ونفخر بأننا من شعبه، فكلمات سموه تنبع من قائد حكيم، ودائماً ما تشعرنا بالسعادة والإيجابية وتُبعث في نفوسنا الأمل والاطمئنان والعزيمة، وتحفزنا لبذل المزيد من العطاء والعمل لخدمة وطننا الغالي، فهو قائد يصنع كل يوم فارقاً في فن القيادة، وبناء جسور الأمل والمحبة والتسامح، وهو من مدرسة العطاء، التي بناها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة من جهة أخرى تستهدف إضافة نوع من أنواع البهجة في نفوس كل العاملين في خطوط الدفاع الأولى من الكوادر الطبية والتعقيم والعاملين بقطاع الشرطة، وغيرهم ممن تقتضي طبيعة عملهم الاستمرار في العطاء لأفراد هذا الوطن الغالي، وتقديرهم على جهودهم، داعية المجتمع بكل فئاته للمشاركة في المبادرة تعبيراً عن الوحدة والتلاحم المجتمعي وتضامناً مع حملة «ملتزمون يا وطن».

من جانبه، أشاد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للكوادر الشرطية والأمنية لأداء مهامهم الوطنية تجاه المجتمع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة حالياً للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح أن إطلاق مبادرة «معاً ننشد للإمارات»، تعد واحدة من المبادرات العديدة التي تعبر عما يجيش في أعماقنا من محبة لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي.