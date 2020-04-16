تفعيل 10 خدمات رقمية لأصحاب الهمم عبر «تم»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن تفعيل عشر خدمات رقمية رئيسية، تقدمها المؤسسّة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وذلك استكمالاً للجهود، التي تبذلها حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة، وتمكين جميع السكان من الاستفادة من إيجابيات الثورة الرقمية.

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، إن الجهود التي تقوم بها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تنبثق من حرص القيادة على أبنائها من ذوي الهمم، وضمان توفير حياة كريمة لهم هم وذويهم، ويعد إطلاق هذه الحزمة من الخدمات الرقمية تأكيداً على ضمان توفير كل سبل الراحة في الحصول على الخدمات دون تكبد عناء التنقل، ونحن اليوم في دولة الإمارات نسعى للتحول الرقمي الكامل ولعل الأوضاع الراهنة مع وباء «كورونا» الذي اجتاح العالم.

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة إن الخدمات الرقمية التي تم تقديمها عبر منصة «تم» الحكومية تشمل عشر خدمات رئيسية مهمة من خدمات المؤسسة الـ11 للخدمة الرقمية الموجهة لأصحاب الهمم وأسرهم والشركاء، حيث أصبح من الممكن الحصول عليها في منصة «تم» وبالإضافة لتوفرها مسبقاً في الموقع الإلكتروني للمؤسسّة وعبر التطبيق الذكي الخاص بالمؤسسّة على الهواتف الذكية.