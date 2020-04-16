239 طناً مساعدات الإمارات لـ22 دولة

المصدر: أبوظبي ـ وام

قدمت الإمارات حتى اليوم أكثر من 239 طناً من المساعدات إلى 22 دولة محتاجة، ما ساهم في دعم أكثر من 240 ألفاً من العاملين في المجال الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وفي السياق ذاته، ساهمت دولة الإمارات في نقل شحنة تحتوي على 20 طناً من معدات الحماية الشخصية من شنغهاي إلى مخازن منظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.

وذلك لمساعدة المنظمة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي في ضوء تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19».وتتخذ منظمة الصحة العالمية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي مقراً لها، وهي مركز لوجستي عالمي متخصص في التأهب لحالات الطوارئ وتوزيع المساعدات الإنسانية.وقال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: «إن دولة الإمارات تقوم بالتنسيق بشكل دائم مع المنظمات الدولية لضمان تكامل الجهود لمساعدة الدول المتأثرة في التصدي لفيروس كورونا المستجد».

وأضاف: «تشرفنا بلعب دور أساسي في تسهيل إيصال هذه المساعدات إلى منظمة الصحة العالمية، والاستفادة من قدراتنا اللوجستية المتقدمة لدعم شركائنا في مساعدة الآخرين».

وكان المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس غبريسوس أشاد في مارس الماضي بدور الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم الجهود العالمية لمكافحة «كوفيد- 19».