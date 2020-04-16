حمدان وهزاع بن زايد يعزيان رياض المبارك بوفاة والدته

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي التعازي لرياض عبدالرحمن المبارك في وفاة والدته، حيث نشر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في حسابه عبر «تويتر»:

«نتقدم إلى معالي رياض عبدالرحمن المبارك بخالص العزاء والمواساة في وفاة والدته، راجين الله العلي القدير أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان». كما نشر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان تدوينة جاء فيها: «خالص التعازي والمواساة لمعالي رياض عبدالرحمن المبارك في وفاة والدته، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».