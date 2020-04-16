افتتاح تجريبي لطريق حمد بن عبدالله بالفجيرة في سبتمبر

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

كشفت وزارة تطوير البنية التحتية أن الافتتاح التجريبي لمشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبد الله في إمارة الفجيرة، سيبدأ خلال سبتمبر المقبل.

حيث تم تمديد العمل فيه لإضافة نفق جديد بدلاً من تقاطع إحدى الإشارات، وذلك حرصاً من الوزارة على تعزيز سيولة الحركة المرورية بشكل أكبر، فيما تصل تكلفة المشروع التقديرية إلى 250 مليون درهم.

مشروع حيوي

ويمتد مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبد الله من تقاطع دوار النجيمات عند نهاية شارع الشيخ خليفة «دبي الفجيرة السريع» وصولاً إلى الطريق الاتحادي E99 الطريق الساحلي الشرقي بطول 6 كيلومترات، ويعتبر من المشاريع المهمة، لحاجة الطريق الماسة إلى التطوير ورفع الكفاءة، وتتضمن أعمال المشروع، إعادة هيكلة وتوسعة وتحديث الطريق، وهو الأمر الذي يزيد من قدرته الاستيعابية، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات من وإلى المواقف الجانبية على الطريق، وتوفير طريق خدمة في الأماكن الممكنة لذلك.

ويتضمن المشروع تحويل الدوارات القائمة إلى جسور وأنفاق وإشارات ضوئية، مع طريق خدمي ومواقف، فضلاً عن إنشاء ممرات مشاة وتوسعة الطريق إلى 3 حارات في كل اتجاه، وسيكون لتطوير طريق حمد بن عبد الله، دور بارز في رفع مستوى السلامة المرورية للمشاة، خاصة أنه يضم أنفاقاً للمشاة، فيما يعد الطريق شرياناً رئيساً في الفجيرة.