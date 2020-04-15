دبي تؤسس مستشفى ميدانياً استعداداً لكافة السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا

في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بحشد كافة الإمكانات الممكنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ والحد من انتشاره، وتوفير أرفع مستويات العناية للحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس وكذلك الحالات المشتبه في إصابتها، تقوم حكومة دبي حالياً بإعداد مستشفى ميداني كبير تأهباً لأية تطورات غير منتظرة واستعداداً لسائر السيناريوهات المحتملة، تأكيداً على قدرة الإمارة على التعامل مع كافة المواقف ذات الصلة وضمن شتى الظروف.

واستفادت حكومة دبي من بنيتها التحتية عالمية المستوى في إعداد المستشفى، الذي تقرر إقامته في صالات مركز دبي التجاري العالمي، بمساحتها الضخمة وللانتفاع بما يتمتع به المركز من إمكانات يمكنها دعم الاحتياجات اللوجيستية للمستشفى، في حين ستتولى هيئة الصحة بدبي توفير التجهيزات الطبية والكادر الطبي من أطباء وأطقم تمريض وكوادر فنية مساعدة، تأكيداً على جاهزية المستشفى للعمل فور الحاجة إليه، وذلك من خلال مظلة موحدة تضم هيئة الصحة بدبي، و"مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا"، واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وأوضح معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي أن المستشفى الذي يجري تجهيزه في قاعات مركز دبي التجاري العالمي، يمكن رفع طاقته الاستيعابية الكلية إلى 3030 سريرا، بينما أكد معاليه توفر الكوادر الطبية وأطقم التمريض المدربة على أرفع مستوى لتشغيل المستشفى الذي يأتي ليدعم الطاقة الاستيعابية الكلية للمنظومة الصحية في الإمارة والتي تتشكل من القطاعين الحكومي والخاص، من ناحية عدد الأسرة والحالات التي يمكن استقبالها إذا ما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا أن أن الوضع حالياً لا يحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية.

من جهته، نوَّه الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا أن المستشفى الميداني يأتي إضافة مهمة من شأنها تعزيز الثقة في قدرة منظومة دبي الصحية على مواجهة كافة المستجدات والتداعيات ربما غير المنظورة على المدى القريب، إلا أن نهج دبي في تمام الاستعداد لمختلف الاحتمالات وعدم ترك أي فرصة للاحتمالات، كان السبب الرئيس في تجهيز هذا المستشفى الميداني.