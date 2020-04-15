شرطة رأس الخيمة تنفي شائعة التجمع بالمناطق البرية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو يبرز تجمع كبير لأفراد المجتمع في أحد المناطق البرية في الإمارة وتؤكد أنه وبالتدقيق والتحري اتضح بأن الفيديو قديم.

ودعت الشرطة كافة أفراد المجتمع، إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، قبل الإقدام على نشر مثل هذه الفيديوهات التي تضر بالجهود التي تقوم بها جهاتنا الرسمية وقيادة الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" والأخذ بالتدابير الصحية والاحترازية.

وتؤكد بأن الجهات المختصة ستلاحق قانونياً مروجي الشائعات ومساءلتهم نحو نشرهم معلومات مغلوطة وتثير الرأي العام.