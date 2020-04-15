آمنة ومزن تتطوعان في مركز المسح الوطني بعجمان لمواجهة "كورونا"

المصدر: عجمان ـــ أسامة احمد

آمنة العبودي ومزون المنصوري أختان غير شقيقتين أمهما واحدة، تعملان ضمن فريق التطوع بمركز المسح الوطني في عجمان، وأكدتا على أهمية المشاركة الوطنية في التصدي لانتشار فيروس "كورونا" ومساندة الخط الدفاع الأول وتقديم العون لهم بهدف تعزيز الصحة العامة في الدولة، مشيرتين إلى أهمية تضافر جهود كافة أفراد المجتمع من أجل مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد والتزام الجميع بإجراءات الوقاية وبقاء أفراد المجتمع في البيت وتنفيذ التباعد المجتمعي لحماية صحة وسلامة الجميع.



مكافحة الوباء

وقالت الشقيقة الكبرى، آمنة، أمي تشجعنا دائما على العمل التطوعي والمبادرة لخدمة المجتمع على الرغم من خوفها وحرصها الدائم علينا الا انها تري اهمية المشاركة في دعم ومساندة الجهود والمبادرات الوطنية للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد والعمل على مساعدة الصف الاول ودعم استمراريته في مكافحة الوباء، مؤكدة حبهما للعمل التطوعي والمشاركة في كافة الفعاليات والانشطة الوطنية والاجتماعية، لافتة الى ان العمل التطوعي واجب على شريحة الشباب من الجنسين لخدمة الوطن.



وذكرت انها تعشق العمل التطوعي وتشارك في كافة الفعاليات والمناسبات لاسيما الوطنية والمجتمعية حيث شاركت ضمن حملات "رمضان امان" وتوزيع العيدية للأسر المتعففة وسافرت ضمن فريق عمل خارج الدولة لمتابعة مشاريع خيرية وانسانية، مؤكدة سعادتها ومشاركتها الى جانب اختها في خدمة الوطن وتقديم المساعدة لأفراد المجتمع والعمل ضمن فريق التطوع بمركز المسح الوطني في عجمان ومساندة خط الدفاع الاول من اطباء وكوادر طبية في عملية اجراء الفحوصات.



واشارت إلى انها عند انتشار فيروس " كورونا " عالميا كانت تطمح منذ اليوم الاول المشاركة ضمن الفرق التطوعية وان وجودها دون المشاركة كان يشعرها بالحزن لأنها تحب العطاء والعمل وتقديم المساعدة للأخرين وعند فتح باب التطوع سارعت بالتسجيل والان تشعر بالراحة والسعادة .

وفي نفس السياق اعربت مزون عن سعادتها وفخرها بالعمل ضمن فرق التطوع والمساهمة في دفع جهود الدولة في مواجهة انتشار "فيروس كورونا" وهي مسؤولة قسم التسجيل في مركز المسح الوطني في عجمان وانها تطوعت من اجل خدمة المجتمع والمساهمة في تعزيز الصحة العامة.