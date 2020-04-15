الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى يُكثر 480 ألف طائر ويطلق 285 ألفاً أخرى

المصدر: وام

استعرض الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى أبرز الأرقام التي سجلها خلال العام الماضي بما في ذلك إنتاج أكثر من 60,000 طائر حُبارى في مرافق الصندوق التخصصية الموزعة على أبوظبي والمغرب وكزاخستان ما يرفع أعداد طيور الحُبارى التي تمكن الصندوق من اكثارها منذ بدء برنامج الإكثار إلى أكثر من 480,000 طائر.... إلى جانب ذلك أطلق الصندوق أكثر من 285,000 طائر على امتداد نطاق انتشار هذه الطيور بدءاً من المغرب غرباً وصولاً إلى منغوليا في الشرق.

جاء ذلك فى تقريره السنوي 2018-2019 والذي يُسلط الضوء على أبرز الإنجازات والأهداف التي حققها الصندوق على مدى العام الماضي ما يؤكد على مكانة الصندوق الراسخة على المستوى العالمي في جهود الحفاظ على الأنواع.

ويبرز التقرير التطوّر الكبير الذي حققه الصندوق في مجالات التعليم والتعاون الدولي والبحث العلمي إلى جانب برامج الإكثار في الأسر وإطلاق الطيور في الحياة البرية بما يتوافق مع أهداف الصندوق في ضمان المستقبل المستدام لطيور الحُبارى.

ويعمل الصندوق بوصفه أحد أضخم مشاريع الحفاظ على الأنواع على دعم العمل الدولي المشترك حيث أطلق الصندوق برامج تعاون مشتركة مع روسيا واسبانيا والهند بهدف حماية الأنواع المهددة بالإنقراض ويعمل الصندوق حالياً على تنفيذ برامج مشتركة مع 22 دولة متصدراً بذلك جهود البحث العلمي ذات الصلة على المستوى العالمي.

ومحلياً يواصل الصندوق العمل على مضاعفة جهود التوعية والعمل مع الجيل التالي من المهتمين بالحفاظ على الطبيعة وذلك عبر البرنامج التعليمي للحفاظ على الأنواع: نموذج الحبارى وهو برنامج تعليمي متعدد الجوانب تم إطلاقه في عام 2018 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي وتم طرح البرنامج ضمن المناهج الدراسية الوطنية في ذات العام حيث سجل البرنامج على مدى 12 شهراً الماضية مشاركة أكثر من 36,000 طالب من40 مدرسة على امتداد إمارات الدولة.

كما تمكّن فريق الصندوق من تدريب أكثر من 150 مدرساً وأكثر من 300 منسق حول كيفية تطبيق البرنامج ضمن مختلف المواد التعليمية وتعاون الصندوق مع دائرة التعليم والمعرفة ورينيكو الدولية لاستشارات الحياة البرية لإطلاق برنامج تنمية المواهب الإماراتية ونقل المعرفة في عام 2019 بهدف إعداد الجيل التالي من المهتمين بجهود الحفاظ على الحياة البرية وتزويدهم بالخبرة العملية والفهم المعمّق حول الخيارات المهنية المتاحة أمامهم في مجال الحفاظ على الأنواع.