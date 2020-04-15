الاتحاد النسائي العام يطلق مبادرة صحة المرأة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

في إطار سعي الاتحاد النسائي العام نحو بناء قدرات المرأة لمواجهة الظواهر المجتمعية المستجدة تم إطلاق مبادرة (كوني جسر الأمان) لتعزيز صحة الجسدية والنفسية للمرأة في ظل انتشار فيروس كورونا في الوضع الراهن.

وقالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 وبتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تضمنت هدفا استراتيجيا يعمل على تعزيز قدرات المرأة في مواجهة الظواهر المجتمعية المستجدة والتأكيد على دورها في انجاح جهود الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ.

وأضافت أن هذه المبادرة الجديدة تأتي استكمالا للجهود السابقة للاتحاد النسائي العام والمتمثلة في مشروع كوني جاهزة، في بيتنا مسعفة وصحتك تحت المجهر.

وأشادت السويدي بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة للدولة واشرافها المستمر على مساعي المؤسسات المختلفة لاحتواء جانحة فيروس كورونا، حيث إن دولة الامارات تسير على نهج استباقي يستشرف كافة التحديات في ظل الأزمة التي يتعرض لها العالم في مواجهة فيروس كورونا فقد برهنت دولة الامارات للعالم جاهزيتها في التعامل مع الحالات الطارئة.

كما قدمت الشكر والتقدير للجميع وخاصة خط الدفاع الأول من العاملين في القطاع الطبي مشيرة إلى أن ابنة الإمارات أثبتت للعالم بأنها على كفاءة وعلى قدر من المسؤولية.

أكدت السويدي على أهمية تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة ضمن منظومة الأسرة بما يضمن استقرار الأسرة وبما يمكنها من تجاوز هذه الأزمة بسلام.

ومن جانبها قالت أحلام اللمكي، مدير إدارة البحوث والتنمية أن هذه المبادرة تركز على تقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي للمرأة بما يمكنها من الموازنة في عجلة حياتها والتعاطي بإيجابية مع التحديات الراهنة، استناداً على عدة مرتكزات أهمها أن المرأة شريك استراتيجي في التنمية ولا بد أن تساهم في إنجاح جهود الدولة في هذا المجال، كما أن التحديات التي فرضها الوضع الحالي على حياة المواطنين والمقيمين خلقت نوع من التوتر الذي قد ينعكس سلبا على صحة المرأة، وبالتالي فإنه من المهم تمكين المرأة بالمهارات الأساسية للموازنة في عجلة حياتها بما يسهم في تعزيز الصحة البدنية والنفسي لدى المرأة الأمر الذي سينعكس إيجاباً على محيطها الأسري والمجتمعي من جهة، إلى جانب المساهمة في إنجاح تجربتي العمل والتعليم عن بعد من جهة أخرى.



وأشارت اللمكي إلى أن المبادرة سترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي دعم الصحة البدنية والنفسية للمرأة، الإدارة الناجحة للحياة والسلامة البيئة في المنزل، حيث سيتم تفعيل هذه المحاور من خلال برامج بناء قدرات للتوظيف الأمثل للوقت الإرشادات السلامة البيئية في المنزل، إضافة إلى الاستعانة بأهل الاختصاص والخبرة في تقديم التوعية والاستشارات والارشادات الصحية والنفسية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.