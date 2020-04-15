حماية البيئة برأس الخيمة تطلق مشروع صيانة مراسي الصيادين

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أطلقت هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة موانئ رأس الخيمة ممثلة بميناء صقر، اليوم، مشروع صيانة بعض المراسي ومناطق إنزال الأسماك في عدد من موانئ الصيد، ضمن مبادرات الهيئة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم وهو ما يصب في صالح الصيادين بالإمارة.

وأوضح الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة برأس الخيمة، أن منطقة إنزال الأسماك بسوق رأس الخيمة القديمة، جرى إحلاله خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الهيئة تنفذ عمليات الصيانة اللازمة لها بالتعاون مع ميناء رأس الخيمة، وستشمل عمليات الصيانة تركيب سقف جديدة وتكسية الأعمدة الحاملة لمنصة الانزال وتغطيتها بمواد بلاستيكية لحمايتها من الصدأ.

وأضاف: بالتزامن مع هذا المشروع انطلقت أعمال الصيانة في مرسى ميناء خور خوير الذي تضرر خلال الفترة الماضية بسبب اصطدام إحدى السفن به من قبل إحدى الشركات بميناء صقر، حيث تم تعويض الصيادين الذين تضررت قواربهم أيضاً، وستمتد عمليات الصيانة لتشمل عدداً من المراسي في بعض الموانئ الأخرى.

وأشار إلى أن قطاع الصيد يحظى بأهمية كبيرة لما يشكله من دور في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، وقد انعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بهذا القطاع على تطوير موانئ الصيد التي تخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين العاملين في هذه المهنة وأسرهم فالإمارة بها حوالي 1800 صياد وتضم ثمانية موانئ هي: الجير، شعم ، غليلة، خور خوير، الرمس، المعيريض، رأس الخيمة، والجزيرة الحمراء.

وأكد الغيض، أن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات التي استفاد منها الصيادون وستشهد الفترة المقبلة انشاء مراكز خدمة البحارة في كل من موانئ المعيريض ورأس الخيمة وغليلة سيتم فيها توفير معدات الصيد وورش تصليح القوارب إلى جانب مجالس مزودة بخدمات الانترنت.

وأضاف: شملت منظومة التطوير لهذا القطاع أسواق الأسماك التي جرى تطويرها من قبل البلديات والتي أصبحت تعكس النهضة الحضارية للدولة بصفة عامة، لافتاً إلى أن أسواق السمك في رأس الخيمة تقدم خدمات متميزة للجمهور حتى خلال الظروف الحالية، حيث نجحت الإجراءات التنظيمية للسوق في استمراره في تقديم خدماته بكفاءة عالية.