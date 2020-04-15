بلدية رأس الخيمة تطلق 53 خدمة إلكترونية لإدارة الصحة العامة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة 53 خدمة إلكترونية تابعة لإدارة الصحة العامة، ضمن خطط الدائرة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بعد دون الحاجة إلى تكبد عناء الطريق لزيارة مركز سعادة المتعاملين، بهدف تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدائرة.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام الدائرة، يستطيع المتعامل من الاستفادة من هذه الخدمات عبر زيارة الموقع الرسمي لحكومة رأس الخيمة، والدخول إلى المنصة التابعة لدائرة البلدية وتقديم الطلب ومتابعة إنجاز المعاملة، لافتا إلى أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة المبادرات التي تتخذها الدائرة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لحكومة رأس الخيمة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين ورفع مستوى الرضا وإسعادهم.

وأشار إلى أن دائرة البلدية تسعى من خلال هذه المبادرات إلى اختصار الوقت على المتعامل، وتوفير الجهد عليهم عبر إتاحة المنصات الإلكترونية التي يستطيع من خلالها تقديم الطلبات ومتابعة إنجازها بكل سلاسة وسهولة، بهدف دعم النمو في القطاع الاقتصادي برأس الخيمة، وتسريع عجلة إنجاز المعاملات وأخذ الموافقات لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتي تأتي ضمن نطاق اختصاص دائرة البلدية.