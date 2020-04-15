الطبيبة فتحية العوضي: رسالة "أم الامارات" مصدر قوة وإصرار لمواصلة مسيرة عطائنا

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

عبرت الطبيبة فتحية عبدالله العوضي طبيبة أسرة ومدير مركز مسح لفحص فيروس كورونا بالفجيرة عن سعادتها بتلقيها رسالة نصية عبر الهاتف اليوم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" تشكر فيها سموها الكادر الطبي على ما يبذولونه في سبيل الحفاظ علي صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من الفيروس.

وأشارت العوضي إلى أن كلمات سموها تزيدها إصراراً وقوة لمواصلة مسيرة عطائها بكل حب لهذه الأرض الطيبة وقيادتها الرشيدة، وأن جهودهم كأطباء ما هو إلا شيء بسيط في حق وطنها الإمارات التي منحتهم الأمن والاستقرار والتعليم والصحة ووفرت لهم العيش الرغد، وجعلت صحة وراحة كافة أفراد المجتمع لى سلم أولوياتها واهتماماتها.

وقالت "لهم منا كل الشكر والتقدير على دعمهم المتواصل واهتمامهم ورعايتهم الكريمة، وقالت العوضي: انها تلقت رسالة "أم الإمارات" بمشاعر من الفرحة التي منحتها طاقة إيجابية وجعلتها تفخر وتعتز بما تقدمه في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الناس من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".