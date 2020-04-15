الإمارات تساهم في نقل المساعدات الطبية من الصين إلى مخازن منظمة الصحة العالمية

المصدر: وام

ساهمت دولة الإمارات في نقل شحنة تحتوي على 20 طنا من معدات الحماية الشخصية من شنغهاي إلى مخازن منظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وذلك لمساعدة المنظمة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي في ضوء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ودعم جهودها في مواصلة الاستجابة الإنسانية السريعة للدول المحتاجة.

وتتخذ منظمة الصحة العالمية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي مقرا لها، وهي مركز لوجستي عالمي متخصص في التأهب لحالات الطوارئ وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.. " إن دولة الإمارات تقوم بالتنسيق بشكل دائم مع المنظمات الدولية لضمان تكامل الجهود لمساعدة الدول المتأثرة في التصدي لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف الشامسي: " تشرفنا بلعب دور أساسي في تسهيل إيصال هذه المساعدات إلى منظمة الصحة العالمية في هذه اللحظة الحرجة، والاستفادة من قدراتنا اللوجستية المتقدمة لدعم شركائنا في مساعدة الآخرين عندما يكونون في أمس الحاجة إليها".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس أشاد في مارس الماضي بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في دعم الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".. مشيرا إلى أن التضامن بين المجتمعات الدولية هو ضرورة قصوى.

يذكر أن دولة الإمارات قامت حتى اليوم بتقديم أكثر من 239 طنا من المساعدات إلى 22 دولة محتاجة، مما ساهم في دعم أكثر من 240 ألف من العاملين في المجال الطبي.