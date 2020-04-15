أمطار متوسطة وخفيفة وأجواء غائمة في أم القيوين

المصدر: أم القيوين- عصام الدين عوض

هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من أم القيوين ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

ودعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنبا لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.

فيما أكدت بلدية أم القيوين استعدادها لتشكيل فرق عمل من عدة دوريات في مختلف طرق الإمارة والأحياء السكنية – خصوصا – المناطق المنخفضة لشفط المياه من أمام الدوارات في حال تراكمها وهطول الأمطار بغزارة، وذلك من خلال تجهيز مكائن الشفط والتناكر وعمال الدائرة.